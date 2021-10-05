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Капишникова Екатерина Юрьевна
Капишникова Екатерина Юрьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.10.2021
Пол
Женский
Отец
Капишников Юрий Игоревич
1991 г.р.
Мать
Капишникова (Ткаченко) Дарья Сергеевна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.2021
Отец:
Капишников Юрий Игоревич
Мать:
Капишникова Дарья Сергеевна
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