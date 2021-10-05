Капишникова Екатерина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капишникова Екатерина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.2021

Отец: Капишников Юрий Игоревич

Мать: Капишникова Дарья Сергеевна

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