Билинский Игорь Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Билинский Игорь Емельянович

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Место рождения

Львов, Львівська область

Дата рождения

1957

Дата смерти

После 1995

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1932 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Билинский Емельян Фёдорович

Мать: Анна Теодоровна

Львов, Львівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
После 1995
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