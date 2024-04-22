Билинский Игорь Емельянович
Место рождения
Дата рождения1957
Дата смертиПосле 1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: Билинский Емельян Фёдорович
Мать: Анна Теодоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
После 1995