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Комасов Никита Петрович

Место рождения

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Комасов Петр Симеонович

Мать: не указана

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комасова Агриппина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Комасов Николай Никитович

Мать ребёнка: Комасова Агриппина Дмитриевна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.10.1920

Сын: Комасов Дмитрий Никитович

Мать ребёнка: Комасова Агриппина Дмитриевна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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