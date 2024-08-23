Комасов Никита Петрович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Комасов Петр Симеонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Сын: Комасов Николай Никитович
Мать ребёнка: Комасова Агриппина Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.10.1920
Сын: Комасов Дмитрий Никитович
Мать ребёнка: Комасова Агриппина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно