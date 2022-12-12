Гуселетова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Гуселетов Зиновий Иванович

Отец ребёнка: Гуселетов Иван Егорович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Гуселетов Пантелей Иванович

Отец ребёнка: Гуселетов Иван Егорович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Иван Егорович

Смерть
Неизвестно
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