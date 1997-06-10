Володин Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володин Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1915

Дата смерти

10.06.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филинин (Володин) Марина

Отец ребёнка: Володин Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Володин Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Фёдор

Рождение ребёнка
02.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Володин Фёдор

Смерть
10.06.1997

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