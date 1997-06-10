Володин Полина
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1915
Дата смерти10.06.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филинин (Володин) Марина
Отец ребёнка: Володин Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Володин Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Володин Фёдор
Рождение ребёнка
02.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Володин Фёдор
Смерть
10.06.1997