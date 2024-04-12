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Васильев Фома Степанович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Васильев Степан Малафеевич

Мать: Васильева Евдокия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Васильев Никита Фомич

Мать ребёнка: Февронья Миновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Васильев Степан Фомич

Мать ребёнка: Февронья Миновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Васильев Ефим Фомич

Мать ребёнка: Февронья Миновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Февронья Миновна

Смерть
Неизвестно
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