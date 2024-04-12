Васильев Фома Степанович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Васильев Степан Малафеевич
Мать: Васильева Евдокия
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Февронья Миновна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Февронья Миновна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Васильев Ефим Фомич
Мать ребёнка: Февронья Миновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Февронья Миновна
Смерть
Неизвестно