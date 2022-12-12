Матикайнен Абрахам Фридрихович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1800
Дата смерти29.05.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1800
Рождение ребёнка
19.02.1820
Дочь: Райккерус Кристина Абрамовна
Мать ребёнка: Матикайнен Мария Петровна
Рождение ребёнка
15.05.1822
Дочь: Катарина Абрамовна
Мать ребёнка: Матикайнен Мария Петровна
Рождение ребёнка
20.12.1825
Сын: Матикайнен Петр Абрамович
Мать ребёнка: Матикайнен Мария Петровна
Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.03.1831
Сын: Матикайнен Адам Абрамович
Мать ребёнка: Матикайнен Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.05.1870