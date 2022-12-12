Матикайнен Абрахам Фридрихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен Абрахам Фридрихович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1800

Дата смерти

29.05.1870

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1800

Отец: Матикайнен Фридрих Матвеевич

Мать: Матикайнен Кристина Ивановна

Рождение ребёнка
19.02.1820

Дочь: Райккерус Кристина Абрамовна

Мать ребёнка: Матикайнен Мария Петровна

Рождение ребёнка
15.05.1822

Дочь: Катарина Абрамовна

Мать ребёнка: Матикайнен Мария Петровна

Рождение ребёнка
20.12.1825

Сын: Матикайнен Петр Абрамович

Мать ребёнка: Матикайнен Мария Петровна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.03.1831

Сын: Матикайнен Адам Абрамович

Мать ребёнка: Матикайнен Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матикайнен Мария Петровна

Смерть
29.05.1870
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