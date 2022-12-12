Бажуков Степан Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бажуков Прохор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1898 ст.
Дочь: Морозова Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Бажукова Анна Васильевна
Шорйыв, Сысольский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бажукова Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно