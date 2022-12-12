Бажуков Степан Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бажуков Степан Прохорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бажуков Прохор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1898 ст.

Дочь: Морозова Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Бажукова Анна Васильевна

Шорйыв, Сысольский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бажукова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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