Бурашникова Евдокия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1852
Дочь: Бурашникова Домника Павловна
Отец ребёнка: Бурашников Павел Лукьянов
Рождение ребёнка
09.05.1858
Дочь: Бурашникова Елена Павловна
Отец ребёнка: Бурашников Павел Лукьянов
Рождение ребёнка
25.05.1862
Сын: Бурашников Никита Павлович
Отец ребёнка: Бурашников Павел Лукьянов
Рождение ребёнка
20.03.1868
Дочь: Бурашникова Мария Павловна
Отец ребёнка: Бурашников Павел Лукьянов
Смерть
Неизвестно