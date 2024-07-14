Бурашникова Евдокия Михайлова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурашникова Евдокия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурашников Павел Лукьянов

Место жительства
Неизвестно
Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.12.1852

Дочь: Бурашникова Домника Павловна

Отец ребёнка: Бурашников Павел Лукьянов

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.05.1858

Дочь: Бурашникова Елена Павловна

Отец ребёнка: Бурашников Павел Лукьянов

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.05.1862

Сын: Бурашников Никита Павлович

Отец ребёнка: Бурашников Павел Лукьянов

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.03.1868

Дочь: Бурашникова Мария Павловна

Отец ребёнка: Бурашников Павел Лукьянов

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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