Осипова (Борисова) Ольга Георгиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Около 1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1904 ст.
деревни Луканово Подольского уезда Московской губернии
23 жене 17 Метрические книги Московская губерния Подольский уезд Валуево село, Покровская церковь. Вороново село, Спасская церковь. Ворсино село, Св. Феодора церковь. Воскресенки село, Воскресенская ... Показать все
Смерть
Неизвестно