Осипова (Борисова) Ольга Георгиева Около 1887 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОсипова (Борисова) Ольга Георгиева

Осипова (Борисова) Ольга Георгиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1904 ст.

Муж: Осипов Яков Гавриилов

деревни Луканово Подольского уезда Московской губернии
23 жене 17 Метрические книги Московская губерния Подольский уезд Валуево село, Покровская церковь. Вороново село, Спасская церковь. Ворсино село, Св. Феодора церковь. Воскресенки село, Воскресенская ... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.