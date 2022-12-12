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Сокольников Михаил Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

24.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Сокольников Александр Григорьевич

Мать: Сокольникова Анна Алексеевна

Смерть
24.02.1944
Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Погиб на боевом посту вступив в неравный бой с немцами. Из личного оружия уничтожил трех фашистов, был ранен, но не покинул пост. награжден Орденом Отечественной войны II степени посмертно
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