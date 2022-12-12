Сокольников Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти24.02.1944
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Смерть
24.02.1944
Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Погиб на боевом посту вступив в неравный бой с немцами. Из личного оружия уничтожил трех фашистов, был ранен, но не покинул пост. награжден Орденом Отечественной войны II степени посмертно