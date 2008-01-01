Смирных (Гнусина) Анисья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирных (Гнусина) Анисья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Гнусин Александр Алексеевич

Мать: не указана

Смерть
2008
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