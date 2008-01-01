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Смирных (Гнусина) Анисья Александровна
Смирных (Гнусина) Анисья Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1923
Дата смерти
2008
Пол
Женский
Отец
Гнусин Александр Алексеевич
1886 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец:
Гнусин Александр Алексеевич
Мать: не указана
Смерть
2008
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