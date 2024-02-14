Ильясов Назметдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильясов Назметдин

Место рождения

д.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Бикбавов Ильяс

Мать: Магрифя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хакима Батыршина

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Гайсина (Нәҗметдин Ильяс Улының Кызы) Фатыйма 1 Жена

Мать ребёнка: Хакима Батыршина

Смерть
Неизвестно

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