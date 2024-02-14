Ильясов Назметдин
Место рожденияд.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Бикбавов Ильяс
Мать: Магрифя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хакима Батыршина
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Гайсина (Нәҗметдин Ильяс Улының Кызы) Фатыйма 1 Жена
Мать ребёнка: Хакима Батыршина
Смерть
Неизвестно