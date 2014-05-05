Половинчик Самуил
Место рожденияVolodarka, Volodars'kyi district, Kyivs'ka oblast, Ukraine
Дата рождения1912
Дата смерти27.12.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Volodarka, Volodars'kyi district, Kyivs'ka oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
1938
Сын: Половинчик Борис
Мать ребёнка: Половинчик Дора Абрамовна
Volodarka, Volodars'kyi district, Kyivs'ka oblast, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно
Москва, Россия
Образование
Неизвестно
Высшее. Инженер
Смерть
27.12.1942
ст.Тацинская Ростовской обл.
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Тацынская, Россия