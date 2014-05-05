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Половинчик Самуил

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Место рождения

Volodarka, Volodars'kyi district, Kyivs'ka oblast, Ukraine

Дата рождения

1912

Дата смерти

27.12.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Volodarka, Volodars'kyi district, Kyivs'ka oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
1938

Сын: Половинчик Борис

Мать ребёнка: Половинчик Дора Абрамовна

Volodarka, Volodars'kyi district, Kyivs'ka oblast, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Половинчик Дора Абрамовна

Москва, Россия
Образование
Неизвестно
Высшее. Инженер
Смерть
27.12.1942
ст.Тацинская Ростовской обл.
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Тацынская, Россия
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