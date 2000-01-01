Шайдуров Григорий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Шайдурова Авдотья Григорьевна
Мать ребёнка: Шайдурова Мария Емельянова
Рождение ребёнка
1722
Сын: Шайдуров Никита Григорьевич
Мать ребёнка: Шайдурова Мария Емельянова
Рождение ребёнка
1731
Сын: Шайдуров Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Шайдурова Мария Емельянова
Работа или профессия
Неизвестно