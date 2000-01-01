Шайдуров Григорий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШайдуров Григорий Андреевич

Шайдуров Григорий Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: Шайдуров Андрей Савельевич

Мать: Шайдурова Соломонида Мартьяновна

Рождение ребёнка
1714

Дочь: Шайдурова Авдотья Григорьевна

Мать ребёнка: Шайдурова Мария Емельянова

Рождение ребёнка
1722

Сын: Шайдуров Никита Григорьевич

Мать ребёнка: Шайдурова Мария Емельянова

Рождение ребёнка
1731

Сын: Шайдуров Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Шайдурова Мария Емельянова

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close