Шобонов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шобонов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1917

Дочь: Великанова Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: не указана

д. Озёрки,. Панинского сельсовета
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шобонов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капитолина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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