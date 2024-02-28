Гладкова Параскева Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти20.03.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1902
Сын: Гладков Константин Терентьевич
Отец ребёнка: Гладков Терентий Иванов
Рождение ребёнка
12.04.1903
Дочь: Потапова (Гладкова) Анастасия Терентьевна
Отец ребёнка: Гладков Терентий Иванов
Рождение ребёнка
02.07.1905
Дочь: (Гладкова) Валентина Терентьевна
Отец ребёнка: Гладков Терентий Иванов
Рождение ребёнка
01.02.1907
Сын: Гладков Николай Терентьевич
Отец ребёнка: Гладков Терентий Иванов
Смерть
20.03.1910
Причина смерти: туберкулез легких | туберкулёз легких
Рождение ребёнка
15.10.1910
Сын: Гладков Константин Терентьевич
Отец ребёнка: Гладков Терентий Иванов
Рождение ребёнка
01.07.1913
Дочь: (Гладкова) Ирина Терентьевна
Отец ребёнка: Гладков Терентий Иванов
Рождение ребёнка
01.07.1913
Дочь: (Гладкова) Ольга Терентьевна
Отец ребёнка: Гладков Терентий Иванов