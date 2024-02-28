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Гладкова Параскева Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

20.03.1910

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладков Терентий Иванов

Рождение ребёнка
04.03.1902

Сын: Гладков Константин Терентьевич

Отец ребёнка: Гладков Терентий Иванов

Рождение ребёнка
12.04.1903

Дочь: Потапова (Гладкова) Анастасия Терентьевна

Отец ребёнка: Гладков Терентий Иванов

Рождение ребёнка
02.07.1905

Дочь: (Гладкова) Валентина Терентьевна

Отец ребёнка: Гладков Терентий Иванов

Рождение ребёнка
01.02.1907

Сын: Гладков Николай Терентьевич

Отец ребёнка: Гладков Терентий Иванов

Смерть
20.03.1910
Причина смерти: туберкулез легких | туберкулёз легких
Рождение ребёнка
15.10.1910

Сын: Гладков Константин Терентьевич

Отец ребёнка: Гладков Терентий Иванов

Рождение ребёнка
01.07.1913

Дочь: (Гладкова) Ирина Терентьевна

Отец ребёнка: Гладков Терентий Иванов

Рождение ребёнка
01.07.1913

Дочь: (Гладкова) Ольга Терентьевна

Отец ребёнка: Гладков Терентий Иванов

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