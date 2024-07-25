Иволгин Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1899
Сын: Иволгин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Иволгина (Овсянникова) Устиния Никитична
Рождение ребёнка
22.03.1900
Дочь: Иволгина Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Иволгина (Овсянникова) Устиния Никитична
Смерть
Неизвестно