Иволгин Иван Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иволгин Иван Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иволгина (Овсянникова) Устиния Никитична

Рождение ребёнка
23.01.1899

Сын: Иволгин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Иволгина (Овсянникова) Устиния Никитична

Рождение ребёнка
22.03.1900

Дочь: Иволгина Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Иволгина (Овсянникова) Устиния Никитична

Смерть
Неизвестно

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