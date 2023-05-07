Судакова Евдакия Дуся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судакова Евдакия Дуся

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Э .

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1934

Сын: Судаков Александр Иванович

Отец ребёнка: Судаков Иван Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрижнёва Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Судаков Иван Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балашова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Судаков Иван Филиппович

Смерть
Неизвестно
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