Судакова Евдакия Дуся
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Э .
Рождение ребёнка
26.02.1934
Сын: Судаков Александр Иванович
Отец ребёнка: Судаков Иван Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрижнёва Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Судаков Иван Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балашова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Судаков Иван Филиппович
Смерть
Неизвестно