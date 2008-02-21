Шабаев Марс Садриевич
Место рождения
Дата рождения14.07.1933
Дата смерти21.02.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.07.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1953
Смерть
21.02.2008