Шабаев Марс Садриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабаев Марс Садриевич

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Место рождения

Верхний Такермен, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.07.1933

Дата смерти

21.02.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Такермен, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1953
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
21.02.2008
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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