Тиссен (Павлова) Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиссен (Павлова) Елена Григорьевна

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Место рождения

Украина

Дата рождения

Между 1878 и 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1878 и 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина
Видно, что женщина не из бедных, обеспеченная, возможно даже дворянского происхождения. Фотография сделана в Пскове в 1909 году. Здесь она уже замужем за Тиссеном Григорием и у неё есть дети.
Рождение ребёнка
22.06.1903

Дочь: Гаврилова Елена Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

с. Ново-Александровка, Украина
Тиссен Елена Григорьевна родилась 22 июня 1903 года на Украине в семье железнодорожного служащего Тиссена Григория. По фамилии видно, что по национальности были немцы. Пращуры Тиссенов были богатыми. ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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