Тиссен (Павлова) Елена Григорьевна
Место рожденияУкраина
Дата рожденияМежду 1878 и 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1878 и 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина
Видно, что женщина не из бедных, обеспеченная, возможно даже дворянского происхождения. Фотография сделана в Пскове в 1909 году. Здесь она уже замужем за Тиссеном Григорием и у неё есть дети.
Рождение ребёнка
22.06.1903
Дочь: Гаврилова Елена Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
с. Ново-Александровка, Украина
Тиссен Елена Григорьевна родилась 22 июня 1903 года на Украине в семье железнодорожного служащего Тиссена Григория. По фамилии видно, что по национальности были немцы. Пращуры Тиссенов были богатыми. ... Показать все
Смерть
Неизвестно