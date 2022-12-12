Рязанцева (Зиновьева) Евдокия Хрисанфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцева (Зиновьева) Евдокия Хрисанфовна

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Место рождения

Кретовка

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Кретовка
Бракосочетание
16.02.1905

Муж: Рязанцев Павел Симеонович

Рождение ребёнка
15.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рязанцев Павел Симеонович

Смерть
Неизвестно
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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