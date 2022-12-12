Рязанцева (Зиновьева) Евдокия Хрисанфовна
Место рожденияКретовка
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Кретовка
Бракосочетание
16.02.1905
Рождение ребёнка
15.01.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рязанцев Павел Симеонович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно