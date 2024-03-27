Зайнагабдинов Хурмат Хайбуллович
Место рожденияд.Юлдаш Федоровский район БАССР
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайнагабдинова ?
д.Бала-Четырман, Фёдоровский район, БАССР
Рождение ребёнка
30.06.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайнагабдинова ?
д.Бала-Четырман Фёдоровского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайнагабдинова ?
Военная награда
Неизвестно
Зайнагабдинов Хурмат Хайбуллович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1926 Башкирская АССР, Кумертауский р-н, Абдуловский с/с. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно