Зайнагабдинов Хурмат Хайбуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнагабдинов Хурмат Хайбуллович

Место рождения

д.Юлдаш Федоровский район БАССР

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Юлдаш Федоровский район БАССР
Рождение ребёнка
21.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайнагабдинова ?

д.Бала-Четырман, Фёдоровский район, БАССР
Рождение ребёнка
30.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайнагабдинова ?

д.Бала-Четырман Фёдоровского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайнагабдинова ?

Военная награда
Неизвестно
Зайнагабдинов Хурмат Хайбуллович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1926 Башкирская АССР, Кумертауский р-н, Абдуловский с/с. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно
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