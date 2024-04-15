Мамаева Агриппина Прокловна
Место рождения
Дата рождения21.06.1891 ст.
Дата смерти03.01.1893 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1891 ст.
Крещение
21.06.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
03.01.1893 ст.
Причина смерти: от гриппа | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSNP-T?i=680&cc=3511744&cat=1009232
Похороны
04.01.1893 ст.
на кладбище