Мамаева Агриппина Прокловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева Агриппина Прокловна

Место рождения

Скляровка, Сумська область

Дата рождения

21.06.1891 ст.

Дата смерти

03.01.1893 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1891 ст.

Отец: Мамай Прокл Афанасьевич

Мать: Мамаева Евдокия Савельевна

Скляровка, Сумська область
Крещение
21.06.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
03.01.1893 ст.
Скляровка, Сумська область
Причина смерти: от гриппа | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSNP-T?i=680&cc=3511744&cat=1009232
Похороны
04.01.1893 ст.
на кладбище
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