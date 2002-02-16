Макаренко Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1910
Дата смерти1985
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1910
Рождение ребёнка
21.05.1935
Сын: Макаренко Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Макаренко Мария Савовна
Рождение ребёнка
03.06.1938
Дочь: Зайцев Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Макаренко Мария Савовна
Никополь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макаренко Мария Савовна
Смерть
1985