Макаренко Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаренко Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1910

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1910

Отец: Макаренко Иван Савельевич

Мать: Макаренко Марина Савична

Рождение ребёнка
21.05.1935

Сын: Макаренко Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Макаренко Мария Савовна

Рождение ребёнка
03.06.1938

Дочь: Зайцев Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Макаренко Мария Савовна

Никополь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макаренко Мария Савовна

Смерть
1985
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