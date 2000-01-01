Дети Петра Шалыгина Анна Бакеева, Мария, Раиса, Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДети Петра Шалыгина Анна Бакеева, Мария, Раиса, Юрий

Дети Петра Шалыгина Анна Бакеева, Мария, Раиса, Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

AO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шалыгин Петр Алексеевич

Мать: не указана

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