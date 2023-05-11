Вылегжанин Агафья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Халевина Евдокия Ферапонтова
Отец ребёнка: Вылегжанин Ферапонт Егоров
Рождение ребёнка
25.03.1828
Сын: Вылегжанин Игнат Ферапонтов
Отец ребёнка: Вылегжанин Ферапонт Егоров
Рождение ребёнка
1831
Сын: Вылегжанин Иван Ферапонтов
Отец ребёнка: Вылегжанин Ферапонт Егоров
Рождение ребёнка
1834
Сын: Вылегжанин Иван Ферапонтов
Отец ребёнка: Вылегжанин Ферапонт Егоров
Рождение ребёнка
01.11.1838
Дочь: Вылегжанина Зиновия Ферапонтова
Отец ребёнка: Вылегжанин Ферапонт Егоров
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Вылегжанина Гликерия Ферапонтова
Отец ребёнка: Вылегжанин Ферапонт Егоров
Рождение ребёнка
1843
Сын: Вылегжанин Максим Ферапонтов
Отец ребёнка: Вылегжанин Ферапонт Егоров
Рождение ребёнка
1858
Сын: Вылегжанин Федор Ферапонтов
Отец ребёнка: Вылегжанин Ферапонт Егоров
Смерть
Неизвестно