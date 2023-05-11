Вылегжанин Агафья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вылегжанин Агафья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Халевина Евдокия Ферапонтова

Отец ребёнка: Вылегжанин Ферапонт Егоров

Рождение ребёнка
25.03.1828

Сын: Вылегжанин Игнат Ферапонтов

Отец ребёнка: Вылегжанин Ферапонт Егоров

Рождение ребёнка
1831

Сын: Вылегжанин Иван Ферапонтов

Отец ребёнка: Вылегжанин Ферапонт Егоров

Рождение ребёнка
1834

Сын: Вылегжанин Иван Ферапонтов

Отец ребёнка: Вылегжанин Ферапонт Егоров

Рождение ребёнка
01.11.1838

Дочь: Вылегжанина Зиновия Ферапонтова

Отец ребёнка: Вылегжанин Ферапонт Егоров

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Вылегжанина Гликерия Ферапонтова

Отец ребёнка: Вылегжанин Ферапонт Егоров

Рождение ребёнка
1843

Сын: Вылегжанин Максим Ферапонтов

Отец ребёнка: Вылегжанин Ферапонт Егоров

Рождение ребёнка
1858

Сын: Вылегжанин Федор Ферапонтов

Отец ребёнка: Вылегжанин Ферапонт Егоров

Смерть
Неизвестно
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