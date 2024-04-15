Добрынин Андрей Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынин Андрей Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Добрынин Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Добрынин Савелий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1812 по 1818
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Ялуторовского округа Агаратской волости.
Место жительства
С 1818
Копкуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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