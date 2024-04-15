Добрынин Андрей Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1797
Рождение ребёнка
1804
Сын: Добрынин Савелий Андреевич
Место жительства
С 1812 по 1818
Из Ялуторовского округа Агаратской волости.
Место жительства
С 1818
Копкуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно