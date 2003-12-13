Куча Иван Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куча Иван Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1935

Дочь: Чиванкова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Куча Анна Ивановна

Рождение ребёнка
01.04.1939

Дочь: Митяева Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Куча Анна Ивановна

Рождение ребёнка
29.10.1947

Сын: Кучин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Куча Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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