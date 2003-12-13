Куча Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1935
Дочь: Чиванкова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Куча Анна Ивановна
Рождение ребёнка
01.04.1939
Дочь: Митяева Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Куча Анна Ивановна
Рождение ребёнка
29.10.1947
Мать ребёнка: Куча Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно