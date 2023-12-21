Апрелева Мария жена Демьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Апрелев Богдан Демьянович
Отец ребёнка: Апрелев Демьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Апрелев Демьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Апрелев Демьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Апрелев Демьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Апрелев Демьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Апрелев Андрей Демьянович
Отец ребёнка: Апрелев Демьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Апрелев Дмитрий Демьянович
Отец ребёнка: Апрелев Демьян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Апрелев Демьян
Смерть
Неизвестно