Апрелева Мария жена Демьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апрелева Мария жена Демьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апрелев Богдан Демьянович

Отец ребёнка: Апрелев Демьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апрелев Фока Демьянович

Отец ребёнка: Апрелев Демьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апрелев Иван Демьянович

Отец ребёнка: Апрелев Демьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апрелев Федор Демьянович

Отец ребёнка: Апрелев Демьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апрелев Юрий Демьянович

Отец ребёнка: Апрелев Демьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апрелев Андрей Демьянович

Отец ребёнка: Апрелев Демьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апрелев Дмитрий Демьянович

Отец ребёнка: Апрелев Демьян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Апрелев Демьян

Смерть
Неизвестно
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