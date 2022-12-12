Крупицкая Лилия Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупицкая Лилия Валентиновна

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

15.05.1948

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
19.09.1969

Дочь: Югай-Крупицкая Наталья Александровна

Отец ребёнка: Крупицкий Александр Александрович

Рождение ребёнка
03.05.1977

Дочь: Джанелидзе Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Крупицкий Александр Александрович

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