Крупицкая Лилия Валентиновна
Место рождения
Дата рождения15.05.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1969
Дочь: Югай-Крупицкая Наталья Александровна
Отец ребёнка: Крупицкий Александр Александрович
Рождение ребёнка
03.05.1977
Дочь: Джанелидзе Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Крупицкий Александр Александрович