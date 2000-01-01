Гиллер Песя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Гиллер Ицко Аронов
Отец ребёнка: Гиллер Арон Лейбов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Гиллер Малка
Отец ребёнка: Гиллер Арон Лейбов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Гиллер Фейга
Отец ребёнка: Гиллер Арон Лейбов
Смерть
Неизвестно