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Кальченко Василий Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1935

Дата смерти

12.02.2014

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1935

Отец: Кальченко Лука Тарасович

Мать: Кальченко (Овдиенко) Неонила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кальченко Тамара Севостьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кальченко Тамара Севостьяновна

Рождение ребёнка
25.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кальченко Тамара Севостьяновна

Смерть
12.02.2014

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