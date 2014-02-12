Кальченко Василий Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1935
Дата смерти12.02.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кальченко Тамара Севостьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кальченко Тамара Севостьяновна
Смерть
12.02.2014