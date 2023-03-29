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Серпиков Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1957

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1957

Отец: Серпиков Николай

Мать: Серпикова Нина Владимировна

Рождение ребёнка
1979

Дочь: Суслова (Серпикова) Елена Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1983

Дочь: Москалева (Серпикова) Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
03.07.2010

Жена: Серпикова Наталья Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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