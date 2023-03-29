Серпиков Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1957
Отец: Серпиков Николай
Рождение ребёнка
1979
Дочь: Суслова (Серпикова) Елена Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1983
Дочь: Москалева (Серпикова) Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
03.07.2010
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург