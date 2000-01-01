Таначёва (Таначёва) Первая жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1834 и 1835
Дочь: Евфросиния Сидоровна
Отец ребёнка: Таначёв Исидор Фёдорович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1837 и 1838
Дочь: Агриппина Сидоровна
Отец ребёнка: Таначёв Исидор Фёдорович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно