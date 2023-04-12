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Михайлов Василий Александрович
Михайлов Василий Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.09.1869
Пол
Мужской
Отец
Михайлов Александр Васильевич
1826 г.р.
Мать
Михайлова (Верховская) Анна Михайловна
1828 г.р.
Дети
Не указаны
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ИК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
17.09.1869
Отец:
Михайлов Александр Васильевич
Мать:
Михайлова Анна Михайловна
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