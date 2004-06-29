Максимов Максим Леонидович
Место рождения
Дата рождения03.07.1963
Дата смерти29.06.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1981 по 2004
Смерть
29.06.2004