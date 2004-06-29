Максимов Максим Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Максим Леонидович

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

03.07.1963

Дата смерти

29.06.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1981 по 2004
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
29.06.2004
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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