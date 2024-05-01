Заборовская Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Таскин Александр Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заборовский Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Заборовский Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заборовская Лариса Владимировна
Отец ребёнка: Заборовский Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Заборовский Владимир