Курьянова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курьянова Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курьянов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курьянова Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курьянов Григорий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курьянов Иван

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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