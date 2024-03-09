Курьянова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.09.1913
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курьянов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курьянова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курьянов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курьянов Иван
Смерть
Неизвестно