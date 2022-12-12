Сухова (Прокопьева) Авдотья Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Прокопьева) Авдотья Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Сухов Гаврила Андреевич

Отец ребёнка: Сухов Андрей Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Сухова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Сухов Андрей Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Сухова Авдотья Андреевна

Отец ребёнка: Сухов Андрей Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Сухова Алёна Андреевна

Отец ребёнка: Сухов Андрей Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1820

Сын: Сухов Стефан (Степан) Андреевич

Отец ребёнка: Сухов Андрей Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Сухова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Сухов Андрей Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Сын: Сухов Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Сухов Андрей Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Сухова Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Сухов Андрей Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Сухов Анфим Андреевич

Отец ребёнка: Сухов Андрей Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухов Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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