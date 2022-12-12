Сухова (Прокопьева) Авдотья Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Сухов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Сухова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Сухов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Сухова Авдотья Андреевна
Отец ребёнка: Сухов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Сухова Алёна Андреевна
Отец ребёнка: Сухов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Сухов Стефан (Степан) Андреевич
Отец ребёнка: Сухов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Сухова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Сухов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Сухов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Сухова Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Сухов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Сухов Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно