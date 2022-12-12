Зеленин Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зеленин Василий Федорович (Феодорович)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зеленина Мария Ивановна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно