Зеленин Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленин Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зеленин Василий Федорович (Феодорович)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зеленина Мария Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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