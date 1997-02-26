Федулин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедулин Иван Иванович

Федулин Иван Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1926

Дата смерти

26.02.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1926

Отец: Федулин Иван

Мать: Федулина (Фишова) Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федулина Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Федулина Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федулина Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худякова Зоя Андреевна

Рождение ребёнка
19.07.1959

Дочь: Гаревских Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Худякова Зоя Андреевна

Кодима, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.11.1961

Дочь: Коржова Галина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Кодима, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.06.1963

Сын: Худяков Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кодима, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
26.02.1997

Мы используем куки для улучшения работы сайта.