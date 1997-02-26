Федулин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1926
Дата смерти26.02.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1926
Отец: Федулин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федулина Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Федулина Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федулина Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Худякова Зоя Андреевна
Рождение ребёнка
19.07.1959
Дочь: Гаревских Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Худякова Зоя Андреевна
Рождение ребёнка
15.11.1961
Дочь: Коржова Галина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1963
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.02.1997