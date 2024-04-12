Левченков Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевченков Иван Васильевич

Левченков Иван Васильевич

Место рождения

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

28.07.1872

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1872

Отец: Левченков Василий Леонович

Мать: скрыто настройками приватности

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
04.02.1898

Жена: Левченкова Пелагея Алексеевна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Церковь погоста Бежаницы
Рождение ребёнка
22.02.1901

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Левченкова Пелагея Алексеевна

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.09.1902

Дочь: Левченкова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Левченкова Пелагея Алексеевна

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.08.1904

Сын: Левченков Георгий

Мать ребёнка: Левченкова Пелагея Алексеевна

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.01.1906

Сын: Левченков Петр

Мать ребёнка: Левченкова Пелагея Алексеевна

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.11.1907

Сын: Левченков Дмитрий

Мать ребёнка: Левченкова Пелагея Алексеевна

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.04.1909

Дочь: Левченкова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Левченкова Пелагея Алексеевна

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.10.1914

Дочь: Левченко Прасковья

Мать ребёнка: Левченкова Пелагея Алексеевна

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.05.1917

Дочь: Левченкова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Левченкова Пелагея Алексеевна

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
1918
Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Похороны
Неизвестно
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Погост Бежаницы
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close