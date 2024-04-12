Левченков Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.07.1872
Дата смерти1918
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1872
Отец: Левченков Василий Леонович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
04.02.1898
Церковь погоста Бежаницы
Рождение ребёнка
22.02.1901
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Левченкова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
06.09.1902
Дочь: Левченкова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Левченкова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
15.08.1904
Сын: Левченков Георгий
Мать ребёнка: Левченкова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
19.01.1906
Сын: Левченков Петр
Мать ребёнка: Левченкова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
13.11.1907
Сын: Левченков Дмитрий
Мать ребёнка: Левченкова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
13.04.1909
Дочь: Левченкова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Левченкова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
22.10.1914
Дочь: Левченко Прасковья
Мать ребёнка: Левченкова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
05.05.1917
Дочь: Левченкова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Левченкова Пелагея Алексеевна
Смерть
1918
Похороны
Неизвестно
Погост Бежаницы