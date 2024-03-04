Павлюченкова (Муравьева) Елена Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1980
Отец: Муравьев Игорь Архипович
Мать: Здонова Надежда Ивановна
Бракосочетание
14.03.2009
Рождение ребёнка
10.06.2010
Сын: Павлюченков Роман Николаевич
Отец ребёнка: Павлюченков Николай Владимирович
Бракосочетание
21.06.2014
Рождение ребёнка
04.09.2015
Сын: Минаблаев Дмитрий Артурович
Отец ребёнка: Минаблаев Артур Изетович