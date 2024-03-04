Павлюченкова (Муравьева) Елена Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлюченкова (Муравьева) Елена Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1980

Отец: Муравьев Игорь Архипович

Мать: Здонова Надежда Ивановна

Бракосочетание
14.03.2009

Муж: Павлюченков Николай Владимирович

Рождение ребёнка
10.06.2010

Сын: Павлюченков Роман Николаевич

Отец ребёнка: Павлюченков Николай Владимирович

Бракосочетание
21.06.2014

Муж: Минаблаев Артур Изетович

Рождение ребёнка
04.09.2015

Сын: Минаблаев Дмитрий Артурович

Отец ребёнка: Минаблаев Артур Изетович

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