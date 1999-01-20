Загудаева (Смирновa) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загудаева (Смирновa) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

01.12.1918

Дата смерти

20.01.1999

Пол

Женский

Отец

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Мать

1884 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности
1945 г.р.
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1918

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Смирнова Александра Васильевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
1941

Муж: не указан

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Развод
1945

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Пономарева Наталия Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.10.1947

Сын: Смирнов Загудаев Алексей Борисович

Отец ребёнка: Загудаев Борис Александрович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Загудаев Борис Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.01.1999
Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
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