Загудаева (Смирновa) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.12.1918
Дата смерти20.01.1999
ПолЖенский
Отец
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Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1918
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1941
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Развод
1945
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Пономарева Наталия Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.10.1947
Сын: Смирнов Загудаев Алексей Борисович
Отец ребёнка: Загудаев Борис Александрович
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Загудаев Борис Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.01.1999
Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край