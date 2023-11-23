Барателиа Беслан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барателиа Беслан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гиви Барателиа

Мать: Макачаа Капа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барателиа Мадина

Мать ребёнка: Гаврилова Эльвира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Эльвира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврилова Эльвира

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