Барателиа Беслан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гиви Барателиа
Мать: Макачаа Капа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барателиа Мадина
Мать ребёнка: Гаврилова Эльвира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаврилова Эльвира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаврилова Эльвира