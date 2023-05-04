Валиуллина (Фатхуллина) Рахима Рашитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиуллина (Фатхуллина) Рахима Рашитовна

Место рождения

Лениногрский район, дер.Зай Каратай Татарстан

Дата рождения

13.02.1961

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1961

Отец: Фатхуллин Рашит Ибрагимович

Мать: Хуснутдинова Минзифа Шаймардановна

Бракосочетание
20.06.1986

Муж: Валиуллин Рашит Шарифович

Рождение ребёнка
29.08.1987

Дочь: Валиуллина Эльвира Рашитовна

Отец ребёнка: Валиуллин Рашит Шарифович

Рождение ребёнка
02.02.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валиуллин Рашит Шарифович

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