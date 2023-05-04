Валиуллина (Фатхуллина) Рахима Рашитовна
Место рожденияЛениногрский район, дер.Зай Каратай Татарстан
Дата рождения13.02.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1961
Бракосочетание
20.06.1986
Рождение ребёнка
29.08.1987
Дочь: Валиуллина Эльвира Рашитовна
Отец ребёнка: Валиуллин Рашит Шарифович
Рождение ребёнка
02.02.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валиуллин Рашит Шарифович