Лоскутов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1935
Дата смерти27.03.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1935
Рождение ребёнка
Около 1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лоскутова Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.03.2003
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область