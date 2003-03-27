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Лоскутов Василий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1935

Дата смерти

27.03.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1935

Отец: Лоскутов Михаил Нилович

Мать: Лоскутова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Анастасия Ивановна

Смерть
27.03.2003
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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