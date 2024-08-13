Присекина (Негробова) Параскева Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
28.10.1863
Рождение ребёнка
10.10.1864
Сын: Присекин Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Присекин Михаил Александрович
Рождение ребёнка
30.06.1866
Дочь: (Присекина) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Присекин Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Присекин Никанор Михайлович
Отец ребёнка: Присекин Михаил Александрович
Рождение ребёнка
01.12.1879
Сын: Присекин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Присекин Михаил Александрович
Рождение ребёнка
16.04.1881
Сын: Присекин Федор Михайлович
Отец ребёнка: Присекин Михаил Александрович