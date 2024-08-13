Присекина (Негробова) Параскева Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Присекина (Негробова) Параскева Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Негробов Яков Иванович

Мать: Негробова (Негробова) Татьяна Швецова Ефимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
28.10.1863

Муж: Присекин Михаил Александрович

Рождение ребёнка
10.10.1864

Сын: Присекин Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Присекин Михаил Александрович

Рождение ребёнка
30.06.1866

Дочь: (Присекина) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Присекин Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Присекин Никанор Михайлович

Отец ребёнка: Присекин Михаил Александрович

Рождение ребёнка
01.12.1879

Сын: Присекин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Присекин Михаил Александрович

Рождение ребёнка
16.04.1881

Сын: Присекин Федор Михайлович

Отец ребёнка: Присекин Михаил Александрович

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