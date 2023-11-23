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Николай Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1732 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Николай Петрович (ок. 1730 — 1784) 1 О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Фатьянова Ростовского уезда 2 . Жена его Татьяна Ивановна (1732-1884). Дети: Стефан, дьякон. Петр, дья... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Алексеев

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Рождение ребёнка
1765

Сын: Стефан Николаев

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Стефан Николаевич (1765 — ?) Родился семье священника села Фатьянова Ростовского уезда1 Николая Петровича. Обучался Ростовском церковном училище. За неявку его к назначенному по разбору 1784 года мест... Показать все
Смерть
1784
Согласно источнику, был убит

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