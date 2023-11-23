Николай Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смерти1784
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Николай Петрович (ок. 1730 — 1784) 1 О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Фатьянова Ростовского уезда 2 . Жена его Татьяна Ивановна (1732-1884). Дети: Стефан, дьякон. Петр, дья... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Алексеев
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Рождение ребёнка
1765
Сын: Стефан Николаев
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Стефан Николаевич (1765 — ?) Родился семье священника села Фатьянова Ростовского уезда1 Николая Петровича. Обучался Ростовском церковном училище. За неявку его к назначенному по разбору 1784 года мест... Показать все
Смерть
1784
Согласно источнику, был убит